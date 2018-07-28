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06:04, 28 июля 2018

ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума по вопросу пенсионной реформы

По мнению комиссии вопрос, предложенный партией для всенародного плебисцита, не соответствует законодательству.

Окончательный возраст выхода на пенсию пока не определен, законодательство еще может измениться, сказала ранее на заседании секретарь ЦИК Майя Гришина.

ЦИК предложил коммунистам помощь в проработке более четкой формулировки вопроса для референдума.

ЦИК не должен отказывать людям в праве выразить свою позицию,  — сказал ранее на заседании ЦИК член комиссии, представляющий КПРФ, Евгений Колюшин.

КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы по вопросу проведения референдума.

Комментарии

2

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ts 28 июля 2018 | 06:17

ЦИК -- это филиал Единой России. Едят Россию вместе с властью.

lapuh 28 июля 2018 | 06:20

Крепостным низзяяяя...

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