Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни

Причиной смерти стал сердечный приступ, написали в соцсетях его коллеги и знакомые. В семье прозаика подтвердили информацию о его кончине. Как сказала ТАСС его жена Светлана Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.

Войнович известен, прежде всего, как автор романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Монументальная пропаганда», за который он был удостоен Государственной премии.

В 1986 году он написал сатирический роман-антиутопию «Москва 2042». В нем столь многое совпадает с нашими нынешними реалиями, что у писателя интересовались, нет ли у него машины времени. Об этом Войнович буквально две недели назад говорил в эфире «Эха Москвы».

По словам Войновича, он видел, что растет влияние КГБ. Поэтому у него в романе Россией будущего управляет Коммунистическая Партия Госбезопасности.

В 1980 году Войновича выслали из СССР за литературную деятельность и лишили советского гражданства. В 1990-м ему вернули советский паспорт.