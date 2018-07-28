Наземный участок Филевской линии Московского метро будет закрыт в эти выходные

Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры, говорится в сообщении столичной подземки. Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров. В обычном режиме голубая ветка заработает в понедельник утром.