Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» и в седьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России
Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а на 107-й минуте победу красно-синим принес гол полузащитника Хетага Хосонова.
Комментарии1
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kochar 28 июля 2018 | 05:40
Не справедливое решение вместо "Тосно" ЦСКА.
А почему не выбрали команду из низшего дивизиона ?
Ведь она там была,а не на втором месте.
А вообще то нужно было просто объявить "Локомотив" обладателем кубка.
Во многих видах спорта так и происходит.
У нас всё особое,гибридное и футбол не исключение.