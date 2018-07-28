Украинская теннисистка Эллина Свитолина отказалась ехать в Россию по политическим причинам
С ней было подписано соглашение об участии в турнире Moscow River Cup. Но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, было принято решение в Москву не лететь, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на директора турнира Александра Островского. Он выразил уверенность, что принимающая сторона обеспечила бы должную безопасность спортсменки.
Комментарии6
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nepeanois 28 июля 2018 | 05:20
стремно все таки. выдадут насильно российское гражданство и упекут за госизмену
kochar 28 июля 2018 | 05:54
nepeanois: А возможно и выиграла бы турнир и прозвучал гимн Украины.
Боксёр Усик был уверен и точно просчитал, а эта просто не уверенна.
А вообще то наши страны в состоянии затяжной необъявленной войны.
koshkaedu 28 июля 2018 | 06:03
Политические мотивы - это не безопасность.
epynda 28 июля 2018 | 06:09
Решение Свитолиной, очень понятно,,,, Зачем ей проблемы с националистами, "Миротворцем", и т. д......
А если ещё и проиграет ???
boldu1n 28 июля 2018 | 06:28
Хохлы вообще там епанулись. Шария смотрите, может прозреете?
vvpv 28 июля 2018 | 06:33
Для Усика это был уникальный в карьере и решающий бой, для Свитолиной один из проходных турниров, которых 15 в году. Все правильно.