Украинская теннисистка Эллина Свитолина отказалась ехать в Россию по политическим причинам

С ней было подписано соглашение об участии в турнире Moscow River Cup. Но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, было принято решение в Москву не лететь, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на директора турнира Александра Островского. Он выразил уверенность, что принимающая сторона обеспечила бы должную безопасность спортсменки.