Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения приглашения от российского лидера Владимира Путина

Об этом заявили накануне в Белом доме. Там также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года. Ранее в тот же день Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что в Москве готовы пригласить Трампа.