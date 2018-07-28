Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения приглашения от российского лидера Владимира Путина
Об этом заявили накануне в Белом доме. Там также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года. Ранее в тот же день Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что в Москве готовы пригласить Трампа.
Комментарии3
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kochar 28 июля 2018 | 05:56
Ну прям друзья аж с детской песочницы.
Только там экономика растёт ,а у нас рушится.
piter_ug 28 июля 2018 | 06:01
Для Трампа это будет визит в один конец - к януковичу.
yralez 28 июля 2018 | 06:02
Безотказных чекисток уже приготовили.