Совет Федерации рассмотрит закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика и о повышении НДС до 20%
Совет Федерации сегодня на последнем заседании весенней сессии рассмотрит законы о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика и о повышении НДС до 20% с 1 января будущего года. Кроме того, сенаторы обсудят инициированные верхней палатой законы о финансовом обеспечении лечения редких заболеваний и об установлении памятной даты — Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Комментарии2
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kochar 28 июля 2018 | 05:42
Закон примут единогласно и не поперхнутся.
j_partizan 28 июля 2018 | 06:30
Для посетителей - все удобства, для постоянных обитателей - ограничения в правах и насилие.
Это не страна и даже не заповедник, это зоопарк или даже цирк.