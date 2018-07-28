Совет Федерации рассмотрит закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика и о повышении НДС до 20%

Совет Федерации сегодня на последнем заседании весенней сессии рассмотрит законы о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика и о повышении НДС до 20% с 1 января будущего года. Кроме того, сенаторы обсудят инициированные верхней палатой законы о финансовом обеспечении лечения редких заболеваний и об установлении памятной даты — Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.