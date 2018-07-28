Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни

Причиной смерти стал сердечный приступ, пишут в соцсетях его коллеги и знакомые. В семье прозаика подтвердили информацию о его кончине. Как сказала ТАСС его жена Светлана Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.

Войнович известен как автор романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и других, а также как автор текстов ко многим песням, наибольшую популярность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001-м за роман «Монументальная пропаганда» писатель был удостоен Государственной премии.