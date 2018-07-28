Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни
Причиной смерти стал сердечный приступ, пишут в соцсетях его коллеги и знакомые. В семье прозаика подтвердили информацию о его кончине. Как сказала ТАСС его жена Светлана Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.
Войнович известен как автор романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и других, а также как автор текстов ко многим песням, наибольшую популярность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001-м за роман «Монументальная пропаганда» писатель был удостоен Государственной премии.
Комментарии5
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clandestino 28 июля 2018 | 05:17
Я, конечно, не был с ним знаком, но он для меня был хорошим товарищем. Когда читаешь его книги как бы общаешься с очень славным и умным человеком. Его похороны соберут лучших из оставшихся. Жаль, но время неумолимо. Незаменимые люди есть.
ed81 28 июля 2018 | 05:45
Даже хороших людей смерть не милует.. Пусть ему земля будет пухом!
netsterof 28 июля 2018 | 05:47
Совесть русского народа. Гражданин России гонимый и неудобные властям за свою критику и свою позицию.
Познер будет говорить вы интервью .что хотел пригласить его на свою передачу ,но не успел..
lapuh 28 июля 2018 | 05:54
Земля пухом. Очень, очень жаль . Думалось, что еще случится услышать этого трезвого человека вопреки возрасту.
tovgay 28 июля 2018 | 05:55
Величайшая трагедия! Вечная память великому писателю и гражданину!