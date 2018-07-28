Скончавшаяся 2 года назад Кэрри Фишер появится в новом эпизоде «Звездных войн»

С благословения дочери актрисы для фильма будет использован отснятый и неиспользованный материал со съемок седьмого эпизода «Пробуждение силы», в котором Фишер снялась в 2015-м. Об этом сообщил режиссер киносаги Джей Джей Абрамс. По его словам, искать другую исполнительницу или использовать компьютерную графику для завершения саги о Скайуокере даже не приходило в голову. Релиз нового эпизода «Звездных войн» запланирован на конец будущего года. Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в пяти эпизодах «Звездных войн», умерла в больнице Лос-Анджелеса в декабре 2016 года на 61-м году жизни.