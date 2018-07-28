Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал имена 35 свидетелей, которых он собирается вызвать на процессе по делу Манафорта
Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал имена 35 свидетелей, которых он собирается вызвать на процессе по делу Пола Манафорта. В список, в частности, включен деловой партнер экс-главы предвыбрного штаба президента США Ричард Гейтс и консультант, работавший с Манафортом на Украине, Тэд Дивайн, передает Рейтер. Суд начнется во вторник, 31 июля, в Виргинии.
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