Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни

Об этом сообщили ТАСС в семье прозаика. Место и время прощания пока не известно. Ранее о смерти писателя написали в соцсетях его знакомые. «Сердечный приступ, скорая не успела…», — отметила в Facebook его знакомая Юлия Пессина.

Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Его песня «Четырнадцать минут до старта» стала неофициальным гимном советских космонавтов.

За свою литературную деятельность в 1980 году Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда ему и ряду других деятелей искусства вернули советский паспорт. В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».