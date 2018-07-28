Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни
Об этом сообщили ТАСС в семье прозаика. Место и время прощания пока не известно. Ранее о смерти писателя написали в соцсетях его знакомые. «Сердечный приступ, скорая не успела…», — отметила в Facebook его знакомая Юлия Пессина.
Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Его песня «Четырнадцать минут до старта» стала неофициальным гимном советских космонавтов.
За свою литературную деятельность в 1980 году Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда ему и ряду других деятелей искусства вернули советский паспорт. В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».
Комментарии5
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nigelliri56 28 июля 2018 | 04:19
Светлая память писателю.
eslichestno 28 июля 2018 | 04:31
Только что был на "Эхе"... Таких людей почти уж нет. Вечная память!
alxab 28 июля 2018 | 04:37
Какой был великолепный писатель! И какая личность! Утираю глаза.
bervalano 28 июля 2018 | 04:46
Ах, как жаль!
sasha2011 28 июля 2018 | 04:54
Уходит эпоха! Печально это...
Светлая память умнице и Гражданину!!!