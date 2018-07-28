Более 30 авиарейсов отменено в Японии из-за приближения тайфуна «Джондари»

Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей. Изменения в расписании главным образом касаются маршрутов, пролегающих через центральные города Осака и Нагоя, куда тропический шторм, как ожидается, подойдет к вечеру. Этот тайфун изначально должен был миновать территорию Японии, однако изменил свою траекторию. Сейчас «Джондари» продвигается со скоростью 40 км/ч в северо-западном направлении и может пройти через центральную и западную часть страны, а затем выйти в Японское море и достичь побережья Корейского полуострова. По данным японских метеорологов, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 40 м/с. За сутки может выпасть до 400 мм осадков.