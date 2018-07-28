IAAF одобрила заявки еще двух российских атлетов на выступление на международных стартах в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки еще двух российских атлетов на выступление на международных стартах в нейтральном статусе. Допуск получили Егор Николаев и Александр Скоробогатько. Всего в этом году допуск на выступление на международных соревнованиях получили 74 российских легкоатлета. 57-ми отказано. Вчера совет IAAF на заседании в Буэнос-Айресе решил не восстанавливать членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики. Этот вопрос будет вновь рассмотрен в декабре на заседании совета в Монако.