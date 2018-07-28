Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые намерен посетить Германию с государственным визитом
Поездка состоится в сентябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники газеты Bild в Берлине и Анкаре.
Цель визита — поспособствовать восстановлению отношений между Германией и Турцией. По словам источников, турецкого лидера с военными почестями должны принять на банкете во главе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В правительствах Германии и Турции не комментируют эту информацию.
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