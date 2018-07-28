Умер Владимир Войнович
Советский и российский писатель скончался в возрасте 85 лет от сердечного приступа. Об этом сообщили в соцсетях его знакомые. Позже об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью прозаика.
Одна из самых известных книг Войновича — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
В 1980 году Войновича выслали из СССР, лишив советского гражданства. Писатель жил, в том числе в Мюнхене. Десять лет спустя Войновичу вернули гражданство, после чего он вернулся в Россию.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kodes Сергей Кодес 28 июля 2018 | 03:15
Светлая память...
xyteen 28 июля 2018 | 03:19
уходят лучшие, остаются Путины