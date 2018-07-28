Умер Владимир Войнович

Советский и российский писатель скончался в возрасте 85 лет от сердечного приступа. Об этом сообщили в соцсетях его знакомые. Позже об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью прозаика.

Одна из самых известных книг Войновича — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

В 1980 году Войновича выслали из СССР, лишив советского гражданства. Писатель жил, в том числе в Мюнхене. Десять лет спустя Войновичу вернули гражданство, после чего он вернулся в Россию.