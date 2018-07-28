Умер Владимир Войнович
Советский и российский писатель скончался в возрасте 85 лет от сердечного приступа. О его смерти сообщили в соцсетях его знакомые.
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Советский и российский писатель скончался в возрасте 85 лет от сердечного приступа. О его смерти сообщили в соцсетях его знакомые.
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Комментарии10
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clandestino 28 июля 2018 | 02:21
Владимир Николаевич!
johio 28 июля 2018 | 02:27
Светлая память достойному человеку
irdo 28 июля 2018 | 03:02
johio:
Светлая память достойному человеку
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Как обухом...
Безумно жалко.
Безумно не будет хватать его-человека --нравственного камертона.
spb_aborigen 28 июля 2018 | 02:33
Царствия небесного
vitgenson 28 июля 2018 | 02:47
он писал правду о совке
pmasel 28 июля 2018 | 02:51
Тяжелая потеря, замечательный человек.
tanechka_ 28 июля 2018 | 02:53
скорбим. светлая память
doomandgloom 28 июля 2018 | 02:55
Надо "закрыть" ветку,сейчас подонки налетят!
tks 28 июля 2018 | 03:03
Утрата.
peterterech 28 июля 2018 | 03:31
Светлая память.