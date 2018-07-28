Завершилось самое продолжительное лунное затмение XXI века

Оно продлилось так долго — почти 4 часа — из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Эта тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет. Затмение можно было наблюдать со всей территории России, однако в Москве насладиться зрелищем помешали облака.