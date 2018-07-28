В Кисловодске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

Порывы ветра достигали 18 м/с. Один человек госпитализирован после того, как дерево упало на его автомобиль. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по Ставропольскому краю, всего повалено десяток

деревьев, повреждены два автомобиля. Подтоплены низменные участки одной улицы, первого этажа ТД «Кристалл» и одного частного жилого дома. Нарушено энергоснабжение на ряде улиц, газоснабжение трех частных жилых домов, частично повреждена кровля на пристройке в детской школе-интернате. В городе проводятся аварийно-восстановительные работы.