Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне падения стоимости акций других технологических компаний

Об этом сообщает Associated Press. Снижение произошло после публикации отчета за второй квартал этого года, в котором, в частности, сообщалось о снижении числа пользователей. В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей. Ранее стало известно, что капитализация Facebook за один день упала более чем на 120 миллиардов долларов.