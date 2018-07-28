Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне падения стоимости акций других технологических компаний
Об этом сообщает Associated Press. Снижение произошло после публикации отчета за второй квартал этого года, в котором, в частности, сообщалось о снижении числа пользователей. В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей. Ранее стало известно, что капитализация Facebook за один день упала более чем на 120 миллиардов долларов.
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