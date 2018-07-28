Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова

Его адвокат не назвал точную сумму залога, однако сказал, что его размер составляет примерно 5 миллионов драмов (это порядка 10 тысяч долларов). Следователи требовали арестовать Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Сам генсек ОДКБ уехал в Армению давать показания, сказали РБК в секретариате организации.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту республики Роберту Кочаряну, однако для него суд избрал меру пресечения в виде ареста. Обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.