Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
Его адвокат не назвал точную сумму залога, однако сказал, что его размер составляет примерно 5 миллионов драмов (это порядка 10 тысяч долларов). Следователи требовали арестовать Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Сам генсек ОДКБ уехал в Армению давать показания, сказали РБК в секретариате организации.
Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту республики Роберту Кочаряну, однако для него суд избрал меру пресечения в виде ареста. Обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии1
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com30 28 июля 2018 | 02:43
10 тыс, баксов за голову кремлевского агента?
Неужели в Армении такая нищета, такого матерого преступника менять на аналог дешевого корейского автомобиля?
Или это его хозяева в кремле потребовали освободить своего агента?