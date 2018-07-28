Последние минуты остаются до окончания самого длинного в этом веке лунного затмения. Оно началось в 21:24 мск и завершится в 01:19 мск. Затмение проходит вблизи точки апогеи, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Уникальность события заключается в совпадении лунного затмения и Великого противостояния Марса. На 4 часа кроваво-красная Луна повисла над Землей, а чуть ниже расположился не менее багровый Марс. При этом он приблизился к нам и выглядел в пять раз больше обычного. Так близко красная планета подлетала к Земле в последний раз в августе 2003 года, рассказали Интерфаксу в астрономическом институте им. Штернберга МГУ им. Ломоносова.

Как сообщает Московский планетарий, всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из которых 85 будут полными, при этом только шесть из них будут длиться более трех с половиной часов. Самым длинным планетарий назвал сегодняшнее.