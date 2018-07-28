ЦИК не разрешил КПРФ проводить референдум по пенсионной реформе
Избирком счел не соответствующей требованиям конституции формулировку вопроса для плебисцита. Коммунисты предложили задать россиянам следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции голосовали против.
Комментарии4
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viktorova 28 июля 2018 | 01:21
Козлячьи разборки внутри вертикали, которая больна шизофренией и скоро сдохнет.
clandestino 28 июля 2018 | 01:46
Какая неожиданность для КПРФ!
a_and_ts Александр Симо 28 июля 2018 | 01:47
Кто бы мог подумать! Какая неожиданность!
alexakimfaa 28 июля 2018 | 01:56
Такое категоричное "нет" референдуму по т.н. "пенсионной реформе" ЦИКом - было ожидаемо...Понятно же,что ЦИК получил строжайшее указание из Кремля - никаких голосований и референдумов!..