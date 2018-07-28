ЦИК не разрешил КПРФ проводить референдум по пенсионной реформе

Избирком счел не соответствующей требованиям конституции формулировку вопроса для плебисцита. Коммунисты предложили задать россиянам следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции голосовали против.