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00:05, 28 июля 2018

Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика

Те, кто уже приезжал на матчи Чемпионата мира по футболу, смогут свободно посещать нашу страну до конца года.
На этой неделе инициативу президента Владимира Путина о безвизовом въезде по Fan ID окончательно приняла Госдума. Законопроект прошел через три чтения в рекордно короткие сроки – это заняло всего девять дней. Теперь одобрить документ предстоит Совету Федерации, а затем проект закона отправится на подпись к президенту.
Инициатива позволит иностранцам до конца года въезжать и выезжать с российской территории без предъявления виз – только по Fan ID. На родных и друзей футбольных болельщиков этот закон не распространяется, но ранее президент Владимир Путин предложил бесплатно выдавать визы всем, кто будет сопровождать обладателей паспорта болельщика.
Глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев заявлял, что, согласно опросам, 80 процентов болельщиков хотели бы вернуться в Россию после окончания чемпионата. По словам депутата, речь может идти о серьезном росте турпотока.
Инициатива о безвизовом въезде будет распространяться примерно на 2 миллиона иностранцев, которые успели получить паспорт болельщика.

Комментарии

2

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satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 00:08

для нормальных возможность везда не рассматривается. Только для дебилов-любителей мячепинания.
Велком, быдло

mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 00:12


Иностранцам невдомёк, что пьяные гулянки и дешёвые шлюхи были разрешены только на 1 месяц?
И этот месяц закончился.

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