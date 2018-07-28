Совет Федерации рассмотрит сегодня закон о повышении НДС с 18% до 20%
Проект получил множество негативных оценок от экономистов и представителей бизнеса.
Инициатором законопроекта стало правительство, Госдума поддержала документ. Согласно подсчетам кабинета министров, повышение налога на добавленную стоимость дополнительно принесет в бюджет 620 миллиардов рублей в год. Полученные средства планируют направить на социальные программы для выполнения майских указов президента.
Об отрицательном воздействии роста НДС на экономику говорили в Минэкономразвития, ухудшив свой макроэкономический прогноз на следующий год. В частности, рост ВВП будет значительно меньше первоначальных прогнозов и составит 1,4%. Ряд экспертов отмечают, что повышение налога на добавленную стоимость негативно скажется на доходах россиян. Более того, сделает жилье менее доступным, поскольку квартиры станут дороже. Новая ставка налога должна вступить в силу с 1 января.
Законопроект предусматривает сохранение льгот по НДС, которые предусмотрены для социально значимых товаров.
Комментарии4
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boseal 28 июля 2018 | 00:08
Конечно рассмотрят, и даже одобрят. Деньги на "откаты" кончаются). Хорошо, что хоть что-то строят.
tks 28 июля 2018 | 00:31
boseal: Потому и строят, что "откаты" заботят ;)))
mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 00:17
Налоги, тарифы, цены растут, а доходы даже немного сокращаются.
Где же давным-давно обещанное нацдилером процветание?
Или он имел в виду своих друзей?
jetsam 28 июля 2018 | 00:31
mikhail_spb_: "Ой, цветет калина в поле у ручья."
каждый год. как и обещано в майских указах.