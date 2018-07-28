В Москве и более чем полусотне городов России сегодня состоятся митинги против пенсионной реформы

В столице акция, организаторами которой выступили коммунисты, пройдет на проспекте Академика Сахарова.

Сегодняшняя акция заявлена как всероссийская. Митинг в Москве станет центральным, но не единственным событием. Сообщения о готовности присоединиться к лозунгам против повышения сроков выхода на пенсию

приходили из десятков городов. Собирать людей с требованиями остановить реализацию планов правительства левые – а это и КПРФ, и «Левый фронт», и «Движение в поддержку Армии» начнут в 11 утра по улице Маши Порываевой у гостиницы «Ленинградская», это метро «Комсомольская». В полдень колонны стартуют, а в 13 часов на проспекте Академика Сахарова, 9 состоится митинг.

География протестных выступлений на этот раз крайне обширна – одной из первых акция начнется на площади Космонавтов в Магадане, самой западной точкой протеста станет Калининград. Во многих городах коммунисты загодя провели так называемые «разогревающие» пикеты против пенсионной реформы и сегодня рассчитывают на действительно многотысячный протест.

В десятках городов митинги профсоюзов и коммунистов уже прошли. 1 июля свои акции против планов правительства по повышению порога выхода на пенсию в 39 городах России провели и сторонники Алексея Навального.