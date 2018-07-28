Суд в Ереване арестовал на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Об этом сообщил адвокат Арам Орбелян. Накануне специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Ранее по аналогичной статье был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Между тем, Суд в Ереване освободил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Он также проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Как сообщил адвокат Мигран Погосян, сумма залога 5 млн драмов (10 тыс. долларов — приемлемая. До выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей. Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск, летом 2009 года сдался властям, в январе 2010 года приговорен к семи годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.