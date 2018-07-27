Суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Об этом сообщил адвокат Арам Орбелян. Накануне специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Комментарии3
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prade 27 июля 2018 | 23:30
Такие новости пугают Путина. Думаю, что он невольно ассоциирует себя с лидерами стран, которые плохо заканчивали. Это одна из причин почему Путин взялся защищать Асада в Сирии.
jetsam 27 июля 2018 | 23:47
prade: если вспомнить, как он пару месяцев назад холодно
принял армянский "майдан"....
да и пашинян как раз сейчас в рф нагрянул...
добро на ордерок получил?
nata_roo 28 июля 2018 | 00:20
Кремлю респект! Мощно зачищает своих же старых ставленников! Представляю, как сейчас трясется от страха Кадди...