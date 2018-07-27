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23:04, 27 июля 2018

Вселенский патриарх Варфоломей заверил Порошенко в своем намерении предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата

Вселенский патриарх Варфоломей заверил Петра Порошенко в своем намерении предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Украины. В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение и  решил обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

Комментарии

39

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ostapbey 27 июля 2018 | 23:08

Кирилл снова перекупит??
Повторно даже??

testmeter 27 июля 2018 | 23:10

ostapbey: Дороговато будет-с

oldpartizan 27 июля 2018 | 23:57

за что теперь нанопыль убирать?

zemljanka 28 июля 2018 | 00:31

Текст в сети.
Московскому патриархату указали не примазываться к событию в Киеве 1030 лет тому...
Респект, Константинополь.

nestor199 27 июля 2018 | 23:11

ostapbey: Вселенский Патриарх это не Папа Римский. Он не может принимать решения единолично.

solonko 27 июля 2018 | 23:12

nestor199: Может.

nestor199 27 июля 2018 | 23:18

solonko: Может? Так пусть примет - сразу перестанет быть Вселенским Патриархом.

pit_heap 27 июля 2018 | 23:25

nestor199: как всегда потом будет опровержение новостей опубликованных на сайте украинского президента.

gordy 27 июля 2018 | 23:31

РПЦ придётся снова уйти в бизнес?

danko1 27 июля 2018 | 23:35

gordy: РПЦ- и так крупнейшая бизнес-структура с огромным количеством недвижимости и банками.
Но крупный кусок от РПЦ отваливается. И жадный до злата Гундяй этого не переживет.

olexa30 27 июля 2018 | 23:46

gordy: а разве выходила?

grossalexis072018 27 июля 2018 | 23:33

nestor199: Гундяй всего лишь пятый или даже шестов и ихней поповской иерархии, реально. А в случае принятия данного решения РПЦ Московского патриархата автоматически перестает быть самой большой в Мире. Для справки - более половины приходов находится в Украине.

noviirusich 28 июля 2018 | 00:10

nestor199: И кто же его сместит, дурачок? Ну скажи, облажайся еще раз. ты же всегда мордой в дерьмо въезжаешь.

noviirusich 27 июля 2018 | 23:37

nestor199: Может, голубок ты наш, может. Еще как может.

ты почитай как он РПЦ дал автокефалию. Много чего интересного узнаешь
Он тогда в Москве в пытошном подвале сидел. Советоваться мог только с палачом.
===================
11 июля И. прибыл в Москву, где был встречен с большими почестями и размещен на Рязанском подворье. После торжественного приема состоялись переговоры И. с Борисом Годуновым, во время к-рых выяснилось, что И. не готов обсуждать договоренности 1586 г. рус. правительства с Антиохийским патриархом Иоакимом об учреждении Патриаршества на Руси и приехал только «ради милостыни на церковное строение». И. настаивал, что без соборного обсуждения он такой важный вопрос решить не может. Оказавшись фактически под домашним арестом на Рязанском подворье, И. пошел на уступки, предложив Москве автокефалию, подобную той, что имела Охридская архиепископия. При этом необходимо было поминать К-польского патриарха за богослужением и получать от него св. миро. Но к этому времени Русская Церковь полтора века была фактически автокефальной. Советник И. митр. Иерофей Монемвасийский осудил патриарха даже за эту уступку русским. Однако И. продолжил поиски компромисса: он был готов сам, устав от бесконечных невзгод в К-поле, остаться патриархом на Руси. Рус. сторона предложила И. в таком случае резиденцию во Владимире, в Москве при государе останется митр. Иов. И. соглашался стать рус. патриархом только при условии размещения его в Москве. Переговоры Годунова с И. продолжались почти полгода. После 13 янв. 1589 г. И. дал обещание поставить на Руси патриарха из русских и благословить дальнейшее поставление патриарха на Руси Собором рус. архиереев; царь же должен был отпустить его в К-поль.
-----------
Это Православная .энциклопедия, в ней про пытошный подвал нет ничего, но про то что решение патриарх Вселенский принимал один, сидя в Москве сказано.

mordvinyka_zabiyka 27 июля 2018 | 23:10

а зырянам какая разница что там в Киеве))Курбан Байрам уже скоро))

mavviomi 27 июля 2018 | 23:14

mordvinyka_zabiyka: в Киеве Курбан Байрам не отмечают, зато половина москвы в этот день молится раком...

boseal 27 июля 2018 | 23:11

Да нихай предоставляет, по большому счету. Ну какая разница куда будут ходить молиться православные. Организуют свое ООО "Крещенные Владимиром"? Я не против, ибо все эти дрязги напоминают разлад в правлении крупной корпорации, с целью перетянуть определенный заработок на себя.

testmeter 27 июля 2018 | 23:20

boseal: Ты шо, в либералы подался? А ну наматывай портянки и вперед отстаивать интересы "русского мира"!

boseal 27 июля 2018 | 23:36

testmeter: Друг мой, я мыслю объективно, чего и Вам желаю).

testmeter 27 июля 2018 | 23:55

boseal: Обкакался, значит... От объективных фактов не уйдешь

boseal 28 июля 2018 | 00:02

testmeter: А я и не ухожу, мой недалекий друг, я констатирую).

mavviomi 27 июля 2018 | 23:12

Вселенский Патриарх прав! Гнать кацапскую гебню с Украины!

bono747 27 июля 2018 | 23:29

mavviomi: гнать каклятскую нечисть и прочую рогулятину из России обратно на хутора..пусть там в шаровары хаз себе пускают)))

mordvinyka_zabiyka 27 июля 2018 | 23:33

bono747: возвращайся на берег москва реки, залазь на деревья и сиди там, как твои предки андрофаги-мокша в часы крещения людей в Киеве))

davi__koloradov 27 июля 2018 | 23:17

Прощай, немытая россия/рпц.

deda_cuki_danki 27 июля 2018 | 23:35

davi__koloradov: mavviomi: grossalexis072018: gordy: testmeter: ostapbey: Украинские пользователи Сети высмеяли учебник географии для восьмиклассников. Авторами изданиями являются Пётр Масляк и Светлана Капирулина. По мнению авторов, украинцы веками создавали самые лучшие в мире народные песни, которые вошли в обиход народов от США до Японии . Также авторы утверждают, что украинцы не могут жить без звёзд, поэтому именно они создали теорию космических полётов. Кроме того, Масляк и Капирулина привели мнение некоторых немецких историков, согласно которому украинцы — это ославяненные германцы. Не буду комментировать . ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Простите не сдержался

tiridas 27 июля 2018 | 23:39

deda_cuki_danki: Но этот фолиант хунта греческому гостю не покажет.

deda_cuki_danki 27 июля 2018 | 23:41

davi__koloradov: mavviomi: mordvinyka_zabiyka: grossalexis072018: gordy: testmeter: ostapbey: То что вы дебилы на всю башку , это уже известно всем , но чтобы блять до такооооооооой степени , хотяяяяя , с таким презервативом как "господин" как его ??? порошенко . Эт нормально )))))))))

grossalexis072018 28 июля 2018 | 00:04

deda_cuki_danki: Ну иопанутых идиотов навалом ;)) Есть один больной на всю голову русич, который доказывает - варяги -это славяне, жившие на Ильмень озере и варившие поваренную соль. А все остальное - это просто бизнес на свечках и отпеваниях. И самое смешное когда попы начнут делить украинские приходы и доходы.Так что деда шел бы семеня кривыми ножками НАХ со своими обобщениями и очень шустро ;))

deda_cuki_danki 28 июля 2018 | 00:15

grossalexis072018: ты чего так возбудился вонючка , давай ка пи-уй второе чёрное море копай , пока твои ебанутые на всю башку дикие соплеменники третье не вырыли

grossalexis072018 28 июля 2018 | 00:29

deda_cuki_danki: Ты не отвлекайся - семени себе с нарастающей скоростью ;)) Мне эти ваши славянские разборки, что грызня среди бабуинов. Шуму и говна много, лишь голые жопы сверкают ;))
И что самое смешное - вы посконыши таки вырыли Московское море и как то умудрились обмельчить Аральскую лужу.

pontifig 27 июля 2018 | 23:22

Без обид ,эрефяне. Вы так себя поставили

bono747 27 июля 2018 | 23:31

pontifig: pontifig: нет проблем, рогуляка)) вас природа подставила

viktorova 27 июля 2018 | 23:45

Есть статья про оскорбление чувств верующих... Но как отличить настоящего верующего, от ортодоксального дебила, посещающего церковь, целующего крест и готового расшибить лоб в молитвах?

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 28 июля 2018 | 00:07

viktorova: А ведь легко....В Библии сказано, что имеющий веру с горчичное зернышко-сможет передвинуть гору.....Сколько весит гора? Сколько весит горчичное зернышко? Простая пропорция.....Пусть любой , заявляющий, что у есть вера-передвинет 1 грамм камня.....Исходя из пропорции-примерно атом веры.......

jetsam 28 июля 2018 | 00:29

viktorova: отличить очень просто
- "это не вы обронили 100 евро? мне показалось - из вашего кармана выпали".
и все.
пока методика работает. сбоев почти не наблюдал.
(только один раз поправили - "какие сто, я двести обронил!!!")

sovapoliarnaia 28 июля 2018 | 00:06

Бизнес РПЦ под угрозой больших потерь....И никакой "путин-шмутин" не поможет.

chichanik 28 июля 2018 | 00:13

Как ему начальник Эрдоган скажет, так и сделает

grossalexis072018 28 июля 2018 | 00:19

chichanik: А вот с этим опять напряги - пацаны в контрах ;)) Опять разногласия по Сирийскому вопросу и присутствию Ирана.

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