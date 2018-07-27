Вселенский патриарх Варфоломей заверил Порошенко в своем намерении предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата

Вселенский патриарх Варфоломей заверил Петра Порошенко в своем намерении предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Украины. В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение и решил обсудить этот вопрос с церквями православного мира.