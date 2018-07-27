Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам. Как сообщает ТАСС, в настоящее время министерство прорабатывает возможные механизмы утилизационного сбора, основные параметры которого будут обсуждаться совместно с Минприроды.