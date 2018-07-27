Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам
Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам. Как сообщает ТАСС, в настоящее время министерство прорабатывает возможные механизмы утилизационного сбора, основные параметры которого будут обсуждаться совместно с Минприроды.
Комментарии16
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piter_ug 27 июля 2018 | 23:09
Про детские коляски забыли, шкуродёры!
Их же тоже можно обложить.
polsan 27 июля 2018 | 23:26
piter_ug: Вообще-то во всех странах в цене товара уже заложен этот самый утилизационный сбор. Странно, если в РФ такого правила нет. А если есть, то чего платить два раза?! )
gordy 27 июля 2018 | 23:28
"Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам"
Мало им платы за утилизацию мусора?
balamuto 27 июля 2018 | 23:55
gordy: Мало. Они еще сбор за использованные презервативы введут, вот увидете.
danko1 27 июля 2018 | 23:28
piter_ug: Единственное, что может эта власть, это обкладывать и грабить население.
Но повезло власти с рабами, очень покорные и молчаливые.
Только хозяева реальных рабов больше ценили, потому что они им дорого обходились, в отличии от россиян.
begly_ 27 июля 2018 | 23:45
danko1:
Галина, эта новость про Украину., там хотят ввести украинцам..
mordvinyka_zabiyka 27 июля 2018 | 23:41
piter_ug: зыряны должны платить налог на лапти и кокошники Это святое
viktorova 27 июля 2018 | 23:09
А утюги, лопаты и грабли бесплатно позволите утилизировать???
Ещё есть широкий простор для мысли: бензопилы, газонокосилки, зарядные устройства и мясорубки.
viktorova 27 июля 2018 | 23:13
viktorova: Бл@дь, с родителей каждого новорождённого надо брать утилизационный сбор, чего уж там. Не хрен природу засорять присутствием своих ср@ных детей...
sim 27 июля 2018 | 23:09
Это самая главная экологическая проблема России - залежи брошенных велосипедов.
И даже бомжи на чермет уже не берут ((
Надо собирать с велосипедистов, процентов 10-20 с цены покупки. А что?!! Любите ездить - платите!!!!111
oldpartizan 28 июля 2018 | 00:26
sim: велоплатон ввести?)))
gelont 27 июля 2018 | 23:27
Видно , кирдык не за горами , если государство начинает заниматься гов... ноедством .
alexey65 27 июля 2018 | 23:30
На эскимо утилизационный сбор ввести надо.
Горы палочек лежат на улицах неутилизированными.
А еще на яблоки и мясо с косточкой!
jetsam 27 июля 2018 | 23:33
корпуса серверов...
канистры (для воды и топлива)..
бочки (для воды, топлива, краски)...
посуда (кастрюльки...)
газовые баллоны...
унитазы (фарфоровые, золотые не трогать)
раковины...
инвалидные коляски и метал.кровати для больных (паллиатив)
сетка рабица. мет.шифер для крыш, трубы (особенно чугуний - канализации)
весла люминиевые :)
фляжки туристические, шампура, барбекью\мангалы...
так что ВВП россии легко утроится....
а, ведь, еще на пластик не ввели - тут уж....
и самое главное - туалетная бумага!!!!!!!!!! это просто спасет российский бюджет.
lager23 27 июля 2018 | 23:33
Жалкие путенские крохоборы скоро опустятся до платной регистрации детских колясок и лыж!
oldpartizan 28 июля 2018 | 00:09
феерично!
остался налог на утилизацию обуви и одежды.
только так победим.