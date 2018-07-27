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23:01, 27 июля 2018

Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам

Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам. Как сообщает ТАСС, в настоящее время министерство прорабатывает возможные механизмы утилизационного сбора, основные параметры которого будут обсуждаться совместно с Минприроды.

Комментарии

16

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piter_ug 27 июля 2018 | 23:09

Про детские коляски забыли, шкуродёры!
Их же тоже можно обложить.

(комментарий скрыт)

polsan 27 июля 2018 | 23:26

piter_ug: Вообще-то во всех странах в цене товара уже заложен этот самый утилизационный сбор. Странно, если в РФ такого правила нет. А если есть, то чего платить два раза?! )

gordy 27 июля 2018 | 23:28

"Минпромторг планирует ввести сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам"


Мало им платы за утилизацию мусора?

balamuto 27 июля 2018 | 23:55

gordy: Мало. Они еще сбор за использованные презервативы введут, вот увидете.

danko1 27 июля 2018 | 23:28

piter_ug: Единственное, что может эта власть, это обкладывать и грабить население.
Но повезло власти с рабами, очень покорные и молчаливые.
Только хозяева реальных рабов больше ценили, потому что они им дорого обходились, в отличии от россиян.

begly_ 27 июля 2018 | 23:45

danko1:

Галина, эта новость про Украину., там хотят ввести украинцам..

mordvinyka_zabiyka 27 июля 2018 | 23:41

piter_ug: зыряны должны платить налог на лапти и кокошники Это святое

viktorova 27 июля 2018 | 23:09

А утюги, лопаты и грабли бесплатно позволите утилизировать???
Ещё есть широкий простор для мысли: бензопилы, газонокосилки, зарядные устройства и мясорубки.

viktorova 27 июля 2018 | 23:13

viktorova: Бл@дь, с родителей каждого новорождённого надо брать утилизационный сбор, чего уж там. Не хрен природу засорять присутствием своих ср@ных детей...

sim 27 июля 2018 | 23:09

Это самая главная экологическая проблема России - залежи брошенных велосипедов.
И даже бомжи на чермет уже не берут ((
Надо собирать с велосипедистов, процентов 10-20 с цены покупки. А что?!! Любите ездить - платите!!!!111

(комментарий скрыт)

oldpartizan 28 июля 2018 | 00:26

sim: велоплатон ввести?)))

gelont 27 июля 2018 | 23:27

Видно , кирдык не за горами , если государство начинает заниматься гов... ноедством .

alexey65 27 июля 2018 | 23:30

На эскимо утилизационный сбор ввести надо.
Горы палочек лежат на улицах неутилизированными.
А еще на яблоки и мясо с косточкой!

jetsam 27 июля 2018 | 23:33

корпуса серверов...
канистры (для воды и топлива)..
бочки (для воды, топлива, краски)...
посуда (кастрюльки...)
газовые баллоны...
унитазы (фарфоровые, золотые не трогать)
раковины...
инвалидные коляски и метал.кровати для больных (паллиатив)
сетка рабица. мет.шифер для крыш, трубы (особенно чугуний - канализации)
весла люминиевые :)
фляжки туристические, шампура, барбекью\мангалы...

так что ВВП россии легко утроится....

а, ведь, еще на пластик не ввели - тут уж....

и самое главное - туалетная бумага!!!!!!!!!! это просто спасет российский бюджет.

lager23 27 июля 2018 | 23:33

Жалкие путенские крохоборы скоро опустятся до платной регистрации детских колясок и лыж!

oldpartizan 28 июля 2018 | 00:09

феерично!
остался налог на утилизацию обуви и одежды.
только так победим.

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