Структуры Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки, в 2017 году получили чистую прибыль более 400 млн рублей

Структуры российского предпринимателя Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США, в 2017 году получили чистую прибыль более 400 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евгений Пригожин — российский ресторатор, основатель кейтеринговой компании «Конкорд». Бизнесмен неоднократно получал различные госконтракты, с ним также связывают деятельность «фабрики троллей» — «Федерального агентства новостей» и «Агентства интернет-исследований». В США считают, что Пригожин причастен к российской кампании по влиянию на исход президентских выборов.