Структуры Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки, в 2017 году получили чистую прибыль более 400 млн рублей
Структуры российского предпринимателя Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США, в 2017 году получили чистую прибыль более 400 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Евгений Пригожин — российский ресторатор, основатель кейтеринговой компании «Конкорд». Бизнесмен неоднократно получал различные госконтракты, с ним также связывают деятельность «фабрики троллей» — «Федерального агентства новостей» и «Агентства интернет-исследований». В США считают, что Пригожин причастен к российской кампании по влиянию на исход президентских выборов.
Комментарии27
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viktorova 27 июля 2018 | 23:07
Трольчатник ватный, срочно требуйте повышенных премий!!!
danko1 27 июля 2018 | 23:11
viktorova: Путин на пресс-конференции с Трампом назвал Пригожина мелким бизнесменом и ресторатором.
Видно, для Путина средний бизнесмен начинается с чистой прибыли в миллиарды долларов, а крупный в триллионы.
И эти мрази еще, все разграбив и не ограничивая себя во дворцах и виолончелях, имеют наглость говорить о том, что денег нет на пенсии.
gordy 27 июля 2018 | 23:25
"Структуры российского предпринимателя Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США, в 2017 году получили чистую прибыль более 400 млн рублей."
... от объедания россиян?
danko1 27 июля 2018 | 23:32
gordy: Это только официальная часть доходов.
Наверняка, у того, кто снабжал армию и школы продовольствием, чистый доход на порядки выше.
Но доверить снабжение армии вору с реальными уголовными сроками только бандит Путин мог.
pmasel 27 июля 2018 | 23:33
400 млн. Рублей? Это же нищеброды по российским меркам. Средний курс за 2017 год - 58,31р/$ получается прибыль за 2017 год - 6,86 млн. $. )))
Зарплата Пу за день. )))
ignachio 28 июля 2018 | 00:06
Это почти втрое меньше, чем зарплата чиновника Миллера из Газпрома. Ну и что?
noviirusich 28 июля 2018 | 00:06
pmasel: действительно гроши несусветные
Но это только та часть прибыли, которую Пригожин показал.
реальные доходы совсем другие, конечно.
А на эти гроши не то что банду Вагнера, даже трольчатник нельзя финансировать.
vedma2017 27 июля 2018 | 23:40
gordy:
Это не "прибыль", это - сворованное.
viktorova 27 июля 2018 | 23:33
danko1: /мелким бизнесменом и ресторатором../
Это он про рост человека. У них там один карликовый недостандарт...
testmeter 27 июля 2018 | 23:15
Так Пригожин нашим портянкам недоплачивает...
Все патрики, русианзы, сир-сары, выкусгуи - срочно объявляйте забастовку!
gelont 27 июля 2018 | 23:23
Хорошую пенку снял повар с кипящего на плите дерьма .
lager23 27 июля 2018 | 23:28
Кремлеботы, а вам не кажется что Пригожин вас обносит, или вы как наивная «Свинжа-Войла» работаете за кусок мыла и таблетку «глицина»?
alexey65 27 июля 2018 | 23:33
Это он в налоговой показал 400 млн прибыли.
По факту раз в десять больше.
mamiluk 27 июля 2018 | 23:37
из каких накоплений или источников...может, Пригожин клад нашел?
jetsam 27 июля 2018 | 23:42
лучше - ему карта госзаказов поперла:
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Мужик ездил в круиз - на пароходе по Атлантике.
Приехал с полным чемоданом денег. Жена:- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют.
Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко".
Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены,
все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
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ly4_sveta 27 июля 2018 | 23:50
mamiluk: Клад по фамилии Путин. Клондайк.)))
jetsam 27 июля 2018 | 23:39
«Федерального агентства новостей»
ФАН у яндекса в поставщиках новостей почти на первом месте.
случайно, конечно. просто совпало :)
fresh_breeze 27 июля 2018 | 23:40
Санкции эти — позорище и только, если бизнес под такими санкциями приносит сотни миллионов прибыли.
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"В США считают, что Пригожин причастен к российской кампании по влиянию на исход президентских выборов."
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Если простой российский ресторатор повлиял на то, кто будет президентом США, то могу представить, какую по силе нагрузку на психику испытывают американские граждане, осознающие, ктò на самом деле выбрал им кормчего на ближайшие несколько лет.
hz6691 28 июля 2018 | 00:02
fresh_breeze: Вы еще Ролдугина бизнесменом назовите.
viktorova 28 июля 2018 | 00:04
fresh_breeze: не обидно, что вас пригожин имеет? Он все сливки снял, а вы пашете как крестьяне крепостные...
fresh_breeze 28 июля 2018 | 00:15
viktorova:
Это я-то его крепостной??? Окститесь, я спецпредставитель Пригожина на "Эхе Москвы", мы с "Эхо" одно дело делаем, хоть и с разных сторон.
grossalexis072018 27 июля 2018 | 23:41
А чего удивляться - просто посчитайте сколько в Московии школ и детских садиков ;)) А чьи структуры поставляют туда питание. Сколько съедают служащие МО и прочих силовых структур ? Думается что сумма сильно занижена
ly4_sveta 27 июля 2018 | 23:46
Какой-то мелкий ресторатор, которого Путин в
упор не знает?! Причём с двумя судимостями.
Вот это путинская элита! Почему бы этой «элите»
не поднять НДФЛ с 13%, например до 20%? Или себя
они никогда не обкрадут, а вот пенсионный возраст
повысить, обкрадывая простой народ, запросто.
jetsam 28 июля 2018 | 00:00
ly4_sveta: про прогрессивный НДФЛ уже проходили - забыли 90е?
до 2001 был такой. собираемость ниже плинтуса. уход в конверты.
exoxoexoxo 28 июля 2018 | 00:13
Я очень рад за Пригожина и сотрудников "Эха Москвы", которым Пригожин обещал надбавку к зарплате !
jetsam 28 июля 2018 | 00:21
exoxoexoxo: а конкретные фамилии? или так, в лужу-с?
iixyii 28 июля 2018 | 00:24
Пра совместные структуры Венедиктова расскажите либерастне, не стесняйтесо, ужо)