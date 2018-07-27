Матч за Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде собрал полные трибуны
Матч за Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде собрал полные трибуны. На встрече между чемпионом России «Локомотивом» и серебряным призером чемпионата ЦСКА присутствуют более 43 тыс. зрителей. Счет пока не открыт.
Комментарии2
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gordy 27 июля 2018 | 22:46
Зрителей не предупредили, что Роналду играет в Ювентусе?
deda_cuki_danki 27 июля 2018 | 22:52
gordy: смеяться ?