Президент Эквадора Ленин Морено пока не требовал от Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне. Об этом сообщило в пятницу Национальное министерство связи Эквадора.

Эквадорский лидер провел с представителями официального Лондона переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции. При этом Морено заявил, что Ассанж «должен будет в конечном итоге» покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако «этого следует добиваться путем диалога».