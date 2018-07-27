Президент Эквадора Ленин Морено пока не требовал от Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне
Президент Эквадора Ленин Морено пока не требовал от Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне. Об этом сообщило в пятницу Национальное министерство связи Эквадора.
Эквадорский лидер провел с представителями официального Лондона переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции. При этом Морено заявил, что Ассанж «должен будет в конечном итоге» покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако «этого следует добиваться путем диалога».
Комментарии2
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noviirusich 27 июля 2018 | 22:37
Президент Эквадора Ленин Морено пока не требовал от Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне
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ОН всего лишь хо тел, чтобы Ассанж помылся, а то работники посольства жалуются, что от Ассанжа дерьмом несет.
jetsam 27 июля 2018 | 22:42
@однако «этого следует добиваться путем диалога».@
либерасты.
дубинкой по ребрам, ногой по почкам и - вперед, диалог завершен.
рогозина пригласите - 15 секунд и джулька таксой полетит к боби...