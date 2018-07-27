ВВП США во втором квартале вырос более чем на 4%
ВВП США во втором квартале вырос более чем на 4%. Как сообщает министерство торговли страны, это самый быстрый темп с 2014 года. Вклад внешней торговли в рост ВВП превысил 1% — это рекордный показатель за пять лет.
Комментарии18
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polsan 27 июля 2018 | 22:37
Как не ругают Трампа, но он одно за другим выполняет свои предвыборные обещания! )
danko1 27 июля 2018 | 22:44
polsan: Трампа и выбрали за то, что у республиканцев была лучше экономическая программа.
А остановить безумие его в США много возможностей, в отличии от России.
И прирост ВВП в 4% это сопоставимо со всем ВВП России.
serhio_25__ 27 июля 2018 | 22:50
danko1: ""Трампа и выбрали за то, что у республиканцев была лучше экономическая программа"" - а разве Трампа не русские хакеры выбрали, по приказу Путина? Уже версия меняется?
begly_ 27 июля 2018 | 22:53
danko1:
Трампа выбирали потому, что только сумасшедший мог отдать свой голос за старуху Клинтон. Вы за кого голосовали?, я за Трампа.
gordy 27 июля 2018 | 22:44
Растёт величие Америки?
vla7815 27 июля 2018 | 22:48
gordy: У Америки положительный рост, у путинской России - отрицательный.
kokapu 27 июля 2018 | 22:46
polsan: Зато... зато.. "У России сильный аргумент: Путин, Путин - лучший президент!" (или как там пела девочка в этой холуйской песенке?).
noviirusich 27 июля 2018 | 22:50
polsan: Вы зрнаете пьоговорку: Дуракам везет.
Это раз.
Второе: это распространенная логическая ошибка считать что после того - вследствие того.
Третье. Обратите внимание: Как сообщает министерство торговли страны, это самый быстрый темп с 2014 года.
Кто был президентом в 2014 г? Вроде не Трамп, да?
Но в заслугу президенту Обаме рост вроде не ставили, а он тоже был рекордным.
так что хорошо бы Трамп не загубил начавшийся до него рост.
Многие выдающиеся экономисты считают, что он это может. среди несколько нобелевских лауреатов.
jetsam 27 июля 2018 | 22:38
странно. а все наши аналитике по всем каналам
ежедневно трубят, что трамп стопорит экономику сша
своими бестолковыми решениями.
т.е. если не трамп то рост был бы 40% так понимать наших аналитиков?
или просто наши экономические аналитики и эксперты - дурачки набитые????
guini 27 июля 2018 | 22:45
jetsam: Просто наши "аналитики" в основном находятся в "близких контактах" с представителями Дем.партии США. А те критикуют Трампа вне зависимости от реальных событий
pavelmistery 27 июля 2018 | 22:49
jetsam: Трампа ругают в основном за международную политику.
noviirusich 27 июля 2018 | 22:53
jetsam: это распространенная логическая ошибка считать что после того - вследствие того.
Рост экономики США начался до Трампа.
кстати вот это достижение это повторение рекорда четырехлетней давности. трампа тогда у власти не было.
Но экономика США как-то развивалась Странно, да?
piter_ug 27 июля 2018 | 22:42
ВВП США растёт, а ввп Роисси Вперде трудится на рост доходов дружков по питерской подворотне.
jetsam 27 июля 2018 | 22:44
piter_ug: ой не надо, 30% роста ВВП США обеспечено нашим вошьдем,
никогда еще американцы так усердно не работали, как перед
страхом великой ядрены макароны из мультика "воронеж-флорида"
mikr 27 июля 2018 | 22:42
При этом не следует замалчивать тот факт, что данный прирост обеспечен исключительно за счет добычи и экспорта углеводородов. С учетом роста мировых цен американцы успешно эксплуатируют ту часть рынка, которую сумели отжать у Ирана. Таким образом США стремятся снискать лавры мировой бензоколонки.
fresh_breeze 27 июля 2018 | 22:46
mikr:
И даже при таком ухищрении им далеко до показателей Китая, который, по понятным причинам, углеводородами не торгует.
lager23 27 июля 2018 | 22:47
mikr: вы тролль или патриотический энтузиаст без башни?
vla7815 27 июля 2018 | 22:45
Вот. Это только за второй квартал !!!!!!! А вова питерский за 18 лет ВВП России смог только в глубокую бездонную задницу опустить вместе с населением. А говорил , что с колен, блин, поднимет страну. Для дураков прокатило и большинство ему еще верит. Языком трепать - не мешки таскать.