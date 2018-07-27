IAAF оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики, которое действует с ноября 2015 года.

Сегодня в Буэнос-Айресе Совет IAAF провёл заседание, в ходе которого глава рабочей группы Руне Андерсен доложил о процессе восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики. После обсуждения было решено продлить отстранение ВФЛА. По словам Андерсена, российская сторона добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не выполнила два требования так называемой дорожной карты. Это восстановление РУСАДА и допуск ВАДА в московскую антидопинговую лабораторию. Только после выполнения этих критериев ИААФ будет вновь рассматривать возможность восстановления ВФЛА в правах. Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения.

ВФЛА была временно лишена членства по итогам работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематические нарушения антидопинговых правил в российской лёгкой атлетике.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики разочарованы тем, что, несмотря на усилия ВФЛА, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение пока не восстанавливать ее членство. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Она отметила, что федерация сделала все от нее зависящее, чтобы добиться восстановления членства, однако остались нерешенными те вопросы, которые напрямую от ВФЛА не зависят. Они касаются в частности признания выводов комиссии Макларена, улаживания финансовых вопросов между ВФЛА и ИААФ, а также предоставления доступа к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

«Есть некая разочарованность в том моменте, что, действительно, все, что касалось работы ВФЛА, самой федерации, оно практически выполнено, то есть остались нерешенными некие вопросы не нашего уровня – мы не можем обеспечить доступ к лаборатории или восстановить РУСАДА, это немножко не наша сфера, поэтому здесь немного есть некое разочарование», — сказала Н.Юхарева.

Но в то же время, отметила она, в ВФЛА понимают, что диалог продолжается, и есть вероятность, что членство ВФЛА может быть частично восстановлено в декабре.

«Акцент был сделан в докладе на то, что, возможно, будет прорыв в сентябре на заседании ВАДА, и РУСАДА будет восстановлено в правах. И тогда, возможно, при определенных условиях, если мы по-прежнему будем продолжать работать в направлении восстановления, в декабре, на следующем заседании совета, которое состоится в Монако, возможно, ВФЛА будет частично восстановлена в правах», — заявила Н.Юхарева.