Московские власти согласовали три мероприятия против пенсионной реформы
Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова. Завтра представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После этого должен состояться митинг с заявленным числом участников до 10 тысяч человек. В этот же день с 14:00 до 16:00 в парке «Сокольники» пройдет акция против пенсионной реформы с заявленным числом участников до тысячи, заявку на которую подали частные лица. На следующий день на проспекте Академика Сахарова вновь пройдет митинг, который организует Либертарианская партия, также на 10 тысяч человек.
Митинги никак не помогут в решении такого сложного вопроса, как изменение пенсионного возраста, однако игнорировать необходимость дискуссии по этой теме нельзя. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Когда речь идет об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства (а это не только вопросы, регулирующие возраст, — это вопросы будущих пенсий, социальной помощи людям, вопросы трудового законодательства), нам обязательно
нужно обсуждать эти вопросы. Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно». Володин напомнил, что на обсуждение пенсионного законопроекта отведено два месяца, проект был направлен в регионы для сбора отзывов.
Комментарии4
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sborisych 27 июля 2018 | 22:21
Путин сказал, что пенсионная "реформа" ему не нравится- и о, чудо! Протестуйте хоть в три ствола! Суки лизоблюдские..
neyexo 27 июля 2018 | 22:36
Смысл?
Дума уже ушла на каникулы, приняв в первом чтении.
Поэтому все предложения исключительно по первому чтению.
Но и их никто читать не будет.
neyexo 27 июля 2018 | 22:39
//Митинги никак не помогут ... высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.//
Митинг - не место для дискуссий
Парламент - не место для дискуссий
deda_cuki_danki 27 июля 2018 | 22:48
Украинские пользователи Сети высмеяли учебник географии для восьмиклассников. Авторами изданиями являются Пётр Масляк и Светлана Капирулина. По мнению авторов, украинцы веками создавали самые лучшие в мире народные песни, которые вошли в обиход народов от США до Японии . Также авторы утверждают, что украинцы не могут жить без звёзд, поэтому именно они создали теорию космических полётов. Кроме того, Масляк и Капирулина привели мнение некоторых немецких историков, согласно которому украинцы — это ославяненные германцы. Не буду комментировать . ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Простите не сдержался