Суд в Ярославле отправил под домашний арест замначальника колонии, в которой был избил осужденный
При принятии решения по Ивану Калашникову суд учел состояние здоровья обвиняемого. Шестеро сотрудников колонии ранее были взяты под стражу. Видео с жестоким избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В СК утверждают, что все участники избиения установлены. Возбуждено уголовное дело. Ранее от исполнения должностных обязанностей были отстранены 17 сотрудников колонии.
В Минюсте еще год назад заявили, что насилие против заключенных ярославской колонии №1 было применено правомерно. Об этом в эфире «Эха» сказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он отметил, что в России необходимо создать антипыточную коалицию.
Комментарии1
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polsan 27 июля 2018 | 22:20
При принятии решения по Ивану Калашникову суд учел состояние здоровья обвиняемого.
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Как избирательно суд принимает такие, верные решения.