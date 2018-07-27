Z Архив новостей новости
5 14 6 719
21:32, 27 июля 2018

Константин Косачев: Введение аккредитации визовых центров не должно привести к задержкам или подорожанию услуг

Так считает автор соответствующего законопроекта, глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. В интервью ТАСС он сказал, что у законопроекта совершенно иной смысл, и информационный ажиотаж вокруг этой темы он связывает «с не очень продуктивным лоббизмом». Косачев добавил, что закон направлен на защиту потребителей от недобросовестных посредников.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 27 июля 2018 | 21:40

Закон направлен на опускание железного занавеса, т.к. мало людей пожелают с Дальнего Востока и других мест за визами ехать в Москву и жить здесь в ожидании их.
И тут даже не скажешь о благих намерениях и дороге в ад.
В благих намерениях депутатов ГД, штампующих антиконституционные законы против народа, даже подозревать нельзя.

danko_voila 27 июля 2018 | 21:54

danko1: скоро в маями не поедешь. Будешь смесь стираться.

sparky 27 июля 2018 | 21:41

Бла-бла.

noviirusich 27 июля 2018 | 22:34

sparky: Врет сволота депутатская нагло и бессовестно врет
Специалисты сказали что согласно этому закону ни один из существующих визовых центров не пройдет аттестацию
--
Поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России», могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Соответствующие поправки, рассказала она, предполагают наделить МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Для получения аккредитации операторы должны будут выполнить несколько условий:

открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ;
обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированными в соответствии с законодательством РФ;
иметь не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств;
максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна превышать 20%.
По словам Тюриной, критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов не сможет ее получить. В случае принятия поправок, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков, считает она.


sparky 27 июля 2018 | 22:55

noviirusich: Не думайте, что Крсачкв идиот и не понимает, что предлагает. Нет, он целенаправленно хочет строить занавес для России. А чтобы это немного прикрыть, он покрывает намерением пустомелением.
Ну что ему ответить? Бла-бла, Костик, давай исчо попритворяйся олигофреном. А постепенно может им и станешь. Как Марков. Притворялся, притворялся от усердия, и всё приросло.

lvalex 27 июля 2018 | 21:41

Ну конечно не должно.
Только будет и дороже и геморойнее.
Когда исчезли импортные сыры, наши тоже не должны были подорожать. Но, почему-то, стали в 5 раз хуже и в три раза дороже.

tuman13 27 июля 2018 | 22:35

lvalex: За сыры не надо ля-ля. Это в какой тундре вы нашли сыры в 5 раз хуже и в 3 раза дороже?

tv_victim 27 июля 2018 | 21:49

"Правительство на другой планете живет, родной"!

"Кин-Дза-Дза". Фильм Г. Данелия.

hihisha 27 июля 2018 | 21:52

Кучу лицензий и других бредовых бумажек должны сделать, а подорожать ничего не должно. Кто в этих ножницах захочет делать бизнес вообще не понятно.

alex_gonchar 27 июля 2018 | 21:53

Так не должно или не приведёт?

theklimoff 27 июля 2018 | 21:53

Если Косачёв говорит не будет, значит - будет.

sbk 27 июля 2018 | 21:57

Может, косачеву пора на покой?

vatanen 27 июля 2018 | 22:00

Выяснилось, что Косачев не владеет вопросом и путает туристическую терминологию. Под визовыми центрами он понимает турфирмы-посредники, т.наз "визовики", открывающие визы не всегда добросовестно. Но визовые центры это не турфирмы, а официальные компании, выбранные консульствами для оказания им и населению услуг по оформлению виз. Легально, удобно и относительно быстро. Не трогайте визовые центры, Косачев, не усложняйте жизнь туристам!

orein51 27 июля 2018 | 22:26

что известно, так это то, что верить кк невозможно...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 175 6 13244 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

У нас почему-то считается, что свобода это вообще не благо. И лишение свободы не наказание. Если нормально при этом кормят и не бьют. Поэтому чтобы почувствовал наказание, нужно морить голодом и бить…

5 72 6 7721 17:08
#слушать 39:45 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 99 6 10604 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 256 6 27938 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 21329 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 56 6 6717 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10822 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27518 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 42 6 5458 23.07
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 67 6 9283 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16846 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 30 6 5052 08:52
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16360 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7607 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 30 6 5691 10:12
Блоги

«Высокомерие и ханжество люди не прощают, они перестают уважать» Наталье Поклонской предложили отказаться от поста главы комиссии по доходам…

5 87 6 17078 14:27
Kпоклонская, депутаты, политика, единая россия, события

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 9 6 106024
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 118877 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Повторные» процессы
2956688
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 5788 22.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 262 6 675069 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 410 6 459118 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7139267
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589994

Сегодня в эфире