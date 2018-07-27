Константин Косачев: Введение аккредитации визовых центров не должно привести к задержкам или подорожанию услуг

Так считает автор соответствующего законопроекта, глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. В интервью ТАСС он сказал, что у законопроекта совершенно иной смысл, и информационный ажиотаж вокруг этой темы он связывает «с не очень продуктивным лоббизмом». Косачев добавил, что закон направлен на защиту потребителей от недобросовестных посредников.