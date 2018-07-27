Константин Косачев: Введение аккредитации визовых центров не должно привести к задержкам или подорожанию услуг
Так считает автор соответствующего законопроекта, глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. В интервью ТАСС он сказал, что у законопроекта совершенно иной смысл, и информационный ажиотаж вокруг этой темы он связывает «с не очень продуктивным лоббизмом». Косачев добавил, что закон направлен на защиту потребителей от недобросовестных посредников.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 27 июля 2018 | 21:40
Закон направлен на опускание железного занавеса, т.к. мало людей пожелают с Дальнего Востока и других мест за визами ехать в Москву и жить здесь в ожидании их.
И тут даже не скажешь о благих намерениях и дороге в ад.
В благих намерениях депутатов ГД, штампующих антиконституционные законы против народа, даже подозревать нельзя.
danko_voila 27 июля 2018 | 21:54
danko1: скоро в маями не поедешь. Будешь смесь стираться.
sparky 27 июля 2018 | 21:41
Бла-бла.
noviirusich 27 июля 2018 | 22:34
sparky: Врет сволота депутатская нагло и бессовестно врет
Специалисты сказали что согласно этому закону ни один из существующих визовых центров не пройдет аттестацию
--
Поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России», могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Соответствующие поправки, рассказала она, предполагают наделить МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.
Для получения аккредитации операторы должны будут выполнить несколько условий:
открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ;
обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированными в соответствии с законодательством РФ;
иметь не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств;
максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна превышать 20%.
По словам Тюриной, критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов не сможет ее получить. В случае принятия поправок, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков, считает она.
sparky 27 июля 2018 | 22:55
noviirusich: Не думайте, что Крсачкв идиот и не понимает, что предлагает. Нет, он целенаправленно хочет строить занавес для России. А чтобы это немного прикрыть, он покрывает намерением пустомелением.
Ну что ему ответить? Бла-бла, Костик, давай исчо попритворяйся олигофреном. А постепенно может им и станешь. Как Марков. Притворялся, притворялся от усердия, и всё приросло.
lvalex 27 июля 2018 | 21:41
Ну конечно не должно.
Только будет и дороже и геморойнее.
Когда исчезли импортные сыры, наши тоже не должны были подорожать. Но, почему-то, стали в 5 раз хуже и в три раза дороже.
tuman13 27 июля 2018 | 22:35
lvalex: За сыры не надо ля-ля. Это в какой тундре вы нашли сыры в 5 раз хуже и в 3 раза дороже?
tv_victim 27 июля 2018 | 21:49
"Правительство на другой планете живет, родной"!
"Кин-Дза-Дза". Фильм Г. Данелия.
hihisha 27 июля 2018 | 21:52
Кучу лицензий и других бредовых бумажек должны сделать, а подорожать ничего не должно. Кто в этих ножницах захочет делать бизнес вообще не понятно.
alex_gonchar 27 июля 2018 | 21:53
Так не должно или не приведёт?
theklimoff 27 июля 2018 | 21:53
Если Косачёв говорит не будет, значит - будет.
sbk 27 июля 2018 | 21:57
Может, косачеву пора на покой?
vatanen 27 июля 2018 | 22:00
Выяснилось, что Косачев не владеет вопросом и путает туристическую терминологию. Под визовыми центрами он понимает турфирмы-посредники, т.наз "визовики", открывающие визы не всегда добросовестно. Но визовые центры это не турфирмы, а официальные компании, выбранные консульствами для оказания им и населению услуг по оформлению виз. Легально, удобно и относительно быстро. Не трогайте визовые центры, Косачев, не усложняйте жизнь туристам!
orein51 27 июля 2018 | 22:26
что известно, так это то, что верить кк невозможно...