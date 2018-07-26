Акции компании Твиттер в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 16%

Это произошло на фоне публикации данных о том, что микроблог потерял 1 млн пользователей во II квартале – 335 млн активных юзеров против 336 млн в первые три месяца года.

Падение акций высокотехнологичных компаний в ответ на изменения не является необычным, поскольку такие компании обычно отличаются высокой волатильностью, — сказал «Эху» аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский. «Если мы сравниваем их (компании высокотехнологичного сектора – прим. ЭМ) с классическими представителями, допустим, цикличных компаний, как правило, в тот момент, когда темпы роста начинают замедляться, те мультипликаторы, по которым торгуются эти компании, становятся в некоторой степени неоправданными, и как результат мы видим достаточно резкое снижение котировок», — сказал Поддубский.

Между тем выручка Твиттера во втором квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила 711 млн долларов.