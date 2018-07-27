Пострадавший в результате нападения у посольства Словакии полицейский прооперирован в Боткинской больнице, его жизни ничто не угрожает. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадавший переведен в обычную палату. Московская полиция тем временем принимает все возможные меры для задержания нападавшего. Он несколько раз попал на камеры наружного наблюдения. Об этом «Эху Москвы» сообщил специальный представитель ГУВД Москвы Юрий Титов.

В городе объявлен план «Сирена». В полиции говорят, что задержание злоумышленника – дело нескольких часов.