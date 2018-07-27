Столичные власти рассчитывать подыскать новую съемочную площадку для «Дома-2» в течение 2 месяцев

Как передает «Интерфаксу», об этом сообщил первый замглавы департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров. По его словам, правообладателя шоу оповестили о возможности получения денежной компенсации, нобственник проекта выразил желание получить новую площадку. Ранее стало известно, что власти намерены снести площадку «Дома-2» у коттеджного поселка «Летова Роща» в Новой Москве ради строительства новой автомагистрали.