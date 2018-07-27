Столичные власти рассчитывать подыскать новую съемочную площадку для «Дома-2» в течение 2 месяцев
Как передает «Интерфаксу», об этом сообщил первый замглавы департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров. По его словам, правообладателя шоу оповестили о возможности получения денежной компенсации, нобственник проекта выразил желание получить новую площадку. Ранее стало известно, что власти намерены снести площадку «Дома-2» у коттеджного поселка «Летова Роща» в Новой Москве ради строительства новой автомагистрали.
Комментарии3
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tv_victim 27 июля 2018 | 21:07
Вы уж постарайтесь, власти, а? Ну куда стране без шоу для дебилов? Это же не не школы, не поликлиники, не библиотеки, которые массово закрываются....
sproter 27 июля 2018 | 21:13
Железобетонными плитами их нельзя заложить?
boldu1n 27 июля 2018 | 21:14
Ранее стало известно, что власти намерены снести площадку «Дома-2» у коттеджного поселка «Летова Роща» в Новой Москве ради строительства новой автомагистрали.
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Врут хады.. Путену очередной дворц будут строить.. к бабке данке и ромашке не ходи....