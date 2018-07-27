В Кремле уже больше года обсуждают идею разделения ФСИН на два ведомства — гражданское и силовое
По сведениям РБК, согласно проекту реформы, функция перевоспитания и ресоциализации людей перейдет федеральному агентству при Минюсте, а охрана и спецподразделения ФСИН — Росгвардии. При этом полномочия ФСИН по вербовке агентов в криминальной среде, прослушиванию телефонов и розыску беглых заключенных перейдут МВД.
Реформа ФСИН назрела давно, — сказал в эфире «Эха» журналист, член СПЧ Николай Сванидзе. По его мнению, для изменения ситуации необходимо также сменить состав ФСИН и усилить видеонаблюдение в тюрьмах.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 27 июля 2018 | 21:08
@В Кремле уже больше года обсуждают@
да ты что... т.е. ярославское видео год как известно кремлю?
@При этом полномочия ФСИН по вербовке агентов в криминальной среде, прослушиванию телефонов и розыску беглых заключенных перейдут МВД. @
ну как же все хотят ухо к @прослушиванию телефонов@ :))))
banyi3 27 июля 2018 | 21:09
А как разделить формально можно? Простой вопрос! Ударил ножом первый раз - перевоспитывать и целовать в попу?
sproter 27 июля 2018 | 21:09
справочная, столовая, секретная часть.
tv_victim 27 июля 2018 | 21:10
А, так вот откуда вся эта кампанейщина! Понадобилось еще должностишек для чиновничьего стада изобрести! Ну так бы и сказали, а то пытки, мол, да не потерпим.....
spbdweller 27 июля 2018 | 21:13
Не хотят девочек поменять.
tks 27 июля 2018 | 21:15
ФСИН совершенно логично ликвидировать.
ly4_sveta 27 июля 2018 | 21:22
Все видеонаблюдение брошено на выборы и
на митинги с протестными лозунгами.