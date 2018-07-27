В Кремле уже больше года обсуждают идею разделения ФСИН на два ведомства — гражданское и силовое

По сведениям РБК, согласно проекту реформы, функция перевоспитания и ресоциализации людей перейдет федеральному агентству при Минюсте, а охрана и спецподразделения ФСИН — Росгвардии. При этом полномочия ФСИН по вербовке агентов в криминальной среде, прослушиванию телефонов и розыску беглых заключенных перейдут МВД.

Реформа ФСИН назрела давно, — сказал в эфире «Эха» журналист, член СПЧ Николай Сванидзе. По его мнению, для изменения ситуации необходимо также сменить состав ФСИН и усилить видеонаблюдение в тюрьмах.