ИААФ не стала восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики
ИААФ (Международная федерация легкой атлетики) не стала восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Как сообщил глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен, ВФЛА осталось выполнить три важных требования. Российское антидопинговое агентство должно быть восстановлено Всемирным антидопинговым агентством, а российские власти должны предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2011-го по 15-й годы. Кроме того, российские власти должны признать, что использование допинга в нашей стране пользовалось государственной поддержкой.
Комментарии5
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belovnikita 27 июля 2018 | 21:08
И правильно сделала!
danko_voila 27 июля 2018 | 21:10
belovnikita: девушка а ты гимнастикой занимаешься?
remych 27 июля 2018 | 21:09
Наши эти требования не выполнят никогда. Мы не будем плясать под их дудку!!
salut__521 27 июля 2018 | 21:16
remych: ну значит будете нейтральствовать на чемпионатах и петь чужие гимны под свою фашистскую дудку...
ly4_sveta 27 июля 2018 | 21:17
И эти три важных требования невыполнимы.
Такое Путин не признает никогда и восстановления
не будет. И соревнований мировых больше не будет,
начиная с 2019 года.