ИААФ не стала восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

ИААФ (Международная федерация легкой атлетики) не стала восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Как сообщил глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен, ВФЛА осталось выполнить три важных требования. Российское антидопинговое агентство должно быть восстановлено Всемирным антидопинговым агентством, а российские власти должны предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2011-го по 15-й годы. Кроме того, российские власти должны признать, что использование допинга в нашей стране пользовалось государственной поддержкой.