Московский планетарий отменил сегодняшнее наблюдение полного затмения Луны и великого противостояния Марса

Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе планетария, это связано с неподходящими погодными условиями. В небе Москвы наблюдается густая облачность без перспектив прояснения.

Сегодня москвичи могли бы наблюдать два редких астрономических явления, причем лунное затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет, а следующее великое противостояние Марса произойдет только в сентябре 35-го года.