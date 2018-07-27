Московский планетарий отменил сегодняшнее наблюдение полного затмения Луны и великого противостояния Марса
Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе планетария, это связано с неподходящими погодными условиями. В небе Москвы наблюдается густая облачность без перспектив прояснения.
Сегодня москвичи могли бы наблюдать два редких астрономических явления, причем лунное затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет, а следующее великое противостояние Марса произойдет только в сентябре 35-го года.
Комментарии6
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amrigo 27 июля 2018 | 20:45
Как Гундяй приказал, так и сделали, это же грех наблюдать за космическими событиями, по библии такого не допускается, поскольку Земля плоская и небо твердь.
vasyakirin 27 июля 2018 | 20:45
А типа, у нас есть такие приборы...
oxlomon 27 июля 2018 | 20:49
Переносится на завтра?
И то, и другое?
jetsam 27 июля 2018 | 20:53
фиговый знак на царствование вошьдя.
оленеводу поставить на вид - не обеспечил массы видимостью
знака одобрения высших сил нашего царя.
медведеву - тоже поставить на вид, не успел вовремя перевести часы
для благоприятного противостояния.
набиултной вставить в вид - не выпустила памятный рубль к событию
великого противостояния марса с пиндосами...
ly4_sveta 27 июля 2018 | 21:01
А Путин не может разогнать густую облачность?
Или только для парадов и чемпионатов такое возможно?
jetsam 27 июля 2018 | 21:04
ly4_sveta: увы, не может. его разгонялка предпенсионеров с митингов гоняет.