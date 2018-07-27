Вячеслав Володин: Митинги никак не помогут в решении такого сложного вопроса, как изменение пенсионного возраста
Митинги никак не помогут в решении такого сложного вопроса, как изменение пенсионного возраста, однако игнорировать необходимость дискуссии по этой теме нельзя. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Когда речь идет об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства (а это не только вопросы, регулирующие возраст, — это вопросы будущих пенсий, социальной помощи людям, вопросы трудового законодательства), нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы. Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно
Володин напомнил, что на обсуждение пенсионного законопроекта отведено два месяца, проект был направлен в регионы для сбора отзывов.
Комментарии32
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tks 27 июля 2018 | 21:18
Тут главное, что Володину даже врач не поможет.