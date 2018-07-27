Акции Твиттера упали на 20%

Как передает Блумберн, это произошло после того, как компания сообщила о снижении числа активных пользователей соцсети на 1 миллион, и это число продолжает снижаться. В самом Твиттере это связывают с ужесточением политики конфиденциальности в ЕС и с тем, что компания активно борется с распространением спама и с фейковыми аккаунтами.

Накануне свою отчетность представил Фейсбук. Она оказалась хуже ожиданий инвесторов. В итоге акции компании за день упали почти на 20%.