Акции Твиттера упали на 20%
Как передает Блумберн, это произошло после того, как компания сообщила о снижении числа активных пользователей соцсети на 1 миллион, и это число продолжает снижаться. В самом Твиттере это связывают с ужесточением политики конфиденциальности в ЕС и с тем, что компания активно борется с распространением спама и с фейковыми аккаунтами.
Накануне свою отчетность представил Фейсбук. Она оказалась хуже ожиданий инвесторов. В итоге акции компании за день упали почти на 20%.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
asi 27 июля 2018 | 20:42
Блумберн - это какой-то родственник Блумберга? Или ещё один перл от самых безграмотных новостников в Рунете?
gordy 27 июля 2018 | 20:46
Слава Богу! Народ стал больше общаться вживую?
nepeanois 27 июля 2018 | 21:10
asi: 'asl' - это какой-то родственник граммар-наци? как считаете, за опечатки расстреливать пора уже или еще нет?
oxlomon 27 июля 2018 | 21:06
Вчера FB, сённи Твиттер!
Паходу, очередной пушной зверёк? Как в 2001-м с доткомами?
А Дональд наш, Трамп, грит, шо економика в Штатах прёт, как на дрожжжжах — более 4% годовых!
Шож за пертурбации-то такие!
snikkersnepper 27 июля 2018 | 21:19
oxlomon:
В том-то и дело, что у нашего Дональда как на дрожжах прут а) нефтянка и ТЭК, б) ВПК (да-да - "ржавая бензоколонка с ракетами"). Основной рост дают именно они. Если посмотреть все его новообъявленные торговые войны, то там тоже самое - металлургия, промышленность... То есть Донни-то как раз кумекает, что к чему. В отличие от дятлов, непрерывно фапающих на биткоины, "17 миллиардов Цукерберга" и прочую ахинею, существующую только в их воображении.
jetsam 27 июля 2018 | 21:10
да погоди, твиттер. погоди. сейчас с ФСИН разберемся и поможем.
купим и 20 и 30 и 50, чай не на свои, на казенные...