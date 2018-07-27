ИААФ отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИИАФ) Международная ассоциация легкоатлетических федераций. В то же время международная федерация заметила значительный прогресс в работе ВФЛА по восстановлению. Как заявил глава комиссии Руне Андерсен, «они сделали даже больше, чем могли». Таким образом российские атлеты по-прежнему лишены права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИААФ и могут соревноваться только в нейтральном статусе.