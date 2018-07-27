ИААФ отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИИАФ) Международная ассоциация легкоатлетических федераций. В то же время международная федерация заметила значительный прогресс в работе ВФЛА по восстановлению. Как заявил глава комиссии Руне Андерсен, «они сделали даже больше, чем могли». Таким образом российские атлеты по-прежнему лишены права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИААФ и могут соревноваться только в нейтральном статусе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 27 июля 2018 | 20:59
Главное деньги вовремя перечислять за своё молчаливое пребывание во всех этих международных организациях.
ugiazov 27 июля 2018 | 21:02
Что же это за "работа" и что там "восстанавливают"?
Можно только выгнать всех, кто там правил, а так же звёздных тренеров и всех кто попался. А остальным идти доказывать что они другие.