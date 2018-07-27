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20:01, 27 июля 2018

В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли решение ЦИК, который отклонил вопрос референдума

В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли решение ЦИК, который отклонил вопрос референдума об изменении пенсионного возраста. Как сообщил секретарь московского горкома КПРФ, член инициативной группы Александр Потапов, возможно, партия примет неофициальное предложение ЦИК переформулировать вопрос. «Главное, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», — сказал Потапов.

Комментарии

6

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salut__521 27 июля 2018 | 20:16

Референдумы при фашистских режимах проводются только по аннексиям, причём под пулемётами и сгоном быдла на участки прикладами.

askol2016 27 июля 2018 | 20:24

Вопрос действительно поставлен неудачно, канцеляритом, с отрицанием, партийно-бюрократически. Надо по-простому, вы ЗА повышение пенсионного возраста или ПРОТИВ?




jetsam 27 июля 2018 | 20:26

askol2016: вы пропустили (очепятка)
было @вы ЗА повышение пенсионного возраста или ПРОТИВ? @
надо @вы ЗА повышение пенсионного возраста или ПРОТИВ _ПУТЕНА_?@

jetsam 27 июля 2018 | 20:24

@В КПРФ в ближайшее время определятся@
100 лет определяются...
все никак свою сексуальную ориентацию не определят.

@«Главное, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», — сказал Потапов. @
видал я вашего ребенка - зюганова - его ни с водой ни с маслом не выплеснуть...
его и поднять - грыжу огребешь..

bonhoeffer 27 июля 2018 | 20:35

//...возможно, партия примет неофициальное предложение ЦИК переформулировать вопрос//
Вопрос должен звучать так: вы "за" или "против" аннексии Крыма?

lager23 27 июля 2018 | 20:36

"Главное, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», — сказал Потапов.
////////
Коммунисты бесплодны...

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