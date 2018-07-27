Московские власти согласовали три мероприятия против пенсионной реформы

Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова. Завтра представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После этого должен состояться митинг с заявленным числом участников до 10 тысяч человек. В этот же день с 14:00 до 16:00 в парке «Сокольники» пройдет акция против пенсионной реформы с заявленным числом участников до тысячи, заявку на которую подали частные лица. На следующий день на проспекте Академика Сахарова вновь пройдет митинг, который организует Либертарианская партия, также на 10 тысяч человек.