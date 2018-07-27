Московские власти согласовали три мероприятия против пенсионной реформы
Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова. Завтра представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После этого должен состояться митинг с заявленным числом участников до 10 тысяч человек. В этот же день с 14:00 до 16:00 в парке «Сокольники» пройдет акция против пенсионной реформы с заявленным числом участников до тысячи, заявку на которую подали частные лица. На следующий день на проспекте Академика Сахарова вновь пройдет митинг, который организует Либертарианская партия, также на 10 тысяч человек.
Комментарии2
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olegleon 27 июля 2018 | 20:14
дожили. раньше коммунисты десятки тысяч на митинги и шествия сгоняли, а теперь "до 10 тысяч"
jetsam 27 июля 2018 | 20:33
@ три мероприятия@
1 разогнать
2 посадить
а третье какое и зачем?