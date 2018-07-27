@Названы приметы подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве@

В Москве у посольства Словакии неизвестный мужчина напал на полицейского.

В ГУВД по Москве располагают описанием предполагаемого преступника и просят всех людей, обладающих какой-либо информацией обращаться в полицию. Об этом «Эху» сказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Юрий Титов.

Полиция не располагает данными о стоянии здоровья потерпевшего.