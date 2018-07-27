Названы приметы подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве
В Москве у посольства Словакии неизвестный мужчина напал на полицейского.
В ГУВД по Москве располагают описанием предполагаемого преступника и просят всех людей, обладающих какой-либо информацией обращаться в полицию. Об этом «Эху» сказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Юрий Титов.
Полиция не располагает данными о стоянии здоровья потерпевшего.
Комментарии12
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jjuddgge_ddrredd 27 июля 2018 | 20:07
Во-первых, Я в блоге у Митрохина вывесил свои актуальные комменты о Трампе и раскладе полит. сил в US сейчас. То, что вывешивает здесь К. Орлова это глупости, это подкормка местной эховской ботвы навозом)). Цельv таких, как К. Орлова - утверждать, что Трамп - дурак, и скоро ему бу импичмент. Хотя Трамп спокойно переизберётся в 2020г, и К. Орлова это понимает. Главное - покормить ботву, что бы хоть какой-то позитив был в жизни у них. Трамп - дурак (ложное утверждение). Но море позитива у ботвы)))
О Бутиной. Слишком энергичную деятельность она развила в чужой стране, которая настроена враждебно по отн. к России. К тому же уже первый звоночек для неё прозвенел в апреле - были обыски. Надо было уезжать. Самонадеянна и глупа.
Если бы американец какой-нибудь( да ещё предположительно имеющий связи с амер. разведкой) развил бы бурную деятельность в Россиии - Лично Мне это бы очченнь непонравилось. Кто курировал Бутину - идиоты. Как 80% российского ФСБ.
ЗЫ. Меня даже уж совсем никудышний американец, проплаченный клоун, Майкл Бом, редкостный придурок - раздражает. Торчит на всех ток-шоу (15т. рэ за участие в шоу, как утверждают) этот пустоголовый, и единственное, что делает - "поливает" Трампа. И дурак Трамп, и импичмент и т.д. Похож на нашу демшизу. Libtard же...
Хе-хе....
jetsam 27 июля 2018 | 20:17
jjuddgge_ddrredd:
просто риторический вопрос: а как ваш пост связан с темой новости-то?
@Названы приметы подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве@
?
за 10 минут так и не нашел ни единой буквы связи...
jjuddgge_ddrredd 27 июля 2018 | 20:31
jetsam: Объясняю для вас, пустоголового придурка.
Никак не связан, никак.
Будут ещё идиотские вопросы?))
Никому эта криминальная новость у посольства не интересна, обсуждать её никто не собирается. Ну кроме имбеццилллов.
10 мин искали связь? Мало, мало. Надо было пол-часа....хе-хе. Забавляет меня местная ботва))
Зато сейчас имбецциллоидды вам плюсов понаставят - и будет вам счастье))
jetsam 27 июля 2018 | 20:36
jjuddgge_ddrredd: а. понял.
вы идиот? ну так бы сразу бы и написали...
столько буковок, а всего ублюдок какой-то.
jjuddgge_ddrredd 27 июля 2018 | 20:44
jetsam: Как вас корёжит, примитивнейшего недоумка, у которого голова пуста. Начали вы привычно работать вашим натруженным многострадальным очком, это единственное ваше занятие по жизни. Что и требовалось доказать))
А мораль проста. Имбецциллоидды вроде вас, не должны лезть с идиотскими ответами к умным людям. И не будете получать заслуженные пинки...хе-хе.
Обтекайте и продолжайте забавлять Меня, дефективный)))
olegleon 27 июля 2018 | 20:10
уже и фото и даже видео есть. и наконец-то, вот оперативность, и Эхо сообщило )))
salhomir_murza 27 июля 2018 | 20:15
olegleon:
Рожа нападавшего на рожу Нарышкина похожа.
hunterhead 27 июля 2018 | 20:57
salhomir_murza: "Рожа нападавшего на рожу Нарышкина похожа."
Все, ты его опознал. Теперь и тебе хана, портянка...:-D
jetsam 27 июля 2018 | 20:15
olegleon: а у них, видимо, движок самой продвинутой компании - яндекса.
агрегатор еще тот. сейчас его на все смартфоны в виде "российский софт"
впихнут решением ГД и юмор заиграет.
* да и редакторы у эхо - не бей лежачего. 10тыр им что ли платят... или они в 10 классе...
lion64__2 27 июля 2018 | 20:18
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего..."
asyrj 27 июля 2018 | 20:40
lion64__2: Знают: он милицанера уделал.
Просто так ментов не коцают (п а ка).
lager23 27 июля 2018 | 20:29
Нестабильные 90-е переходят в тревожные зрелые путенское джунгли, без будущего, но со стабильным сегодняшним...