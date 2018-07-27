Бумажные трудовые книжки сохранятся до 1-го января 2027 года
Бумажные трудовые книжки сохранятся до 1-го января 2027 года. Об этом сообщила замминистра труда Любовь Ельцова. По ее словам, с 20-го года начнется переходный период, в течение которого все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в электронном виде. На время переходного периода электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу.
Комментарии5
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huyt 27 июля 2018 | 19:35
Весь электронный стаж считается лишь с 2002 года. так что не стоит выбрасывать трудовую книжку так как в пенсионном фонде до 2002 года ничего нет. Хотя... О чём я ???? Пенсионный возраст же повышается и до 65 лет доживут далеко не все.
satttana_perrrkele 27 июля 2018 | 19:48
huyt: ну, в 2002-ом у меня уже было 20 лет стажа. Хотя, до "пенсионного возраста" я и на сегодня не дожил.
Возможно, что именно по этой причине, до "нового" возраста и не доживу (я же не сЦЫнок иванова-патрушева)
sproter 27 июля 2018 | 19:45
Все, что надо знать: За три года до полета на Марс у нас отменят бумажные трудовые книжки.
tv_victim 27 июля 2018 | 19:50
Ога. Да в 2027-м в обиход прочно войдут лапти, каменные топоры, набедренные повязки и прочие прелести первобытной жизни. Тенденция-то налицо. Возвращаемся к истокам, мля.. Вперед, в прошлое!
jetsam 27 июля 2018 | 20:03
@Бумажные трудовые книжки сохранятся до 1-го января 2027 года@
....потом их уничтожат в связи с отсутствием живых предпенсионеров.