Бумажные трудовые книжки сохранятся до 1-го января 2027 года. Об этом сообщила замминистра труда Любовь Ельцова. По ее словам, с 20-го года начнется переходный период, в течение которого все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в электронном виде. На время переходного периода электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу.